Liverpool, colpo Szoboszlai ai dettagli: visite mediche per l’ungherese

Il Liverpool ha fretta di tornare grande con Kurgen Klopp che ha in mente di realizzare una piccola rivoluzione sul mercato nella sessione estiva che è appena iniziata. Dopo aver chiuso il colpo Mac Allister dal Brighton, i Reds hanno individuato e difatti chiuso un altro colpo da 90. Si tratta di Dominik Szoboszlai dal Lipsia che arriverà in Inghilterra con l’intento di far tornare grande anche e soprattutto in Europa il Liverpool.

Secondo i media inglesi, il Liverpool aveva tempo fino a mezzanotte di sabato 1 luglio per pagare la clausola rescissoria al Lipsia di 70 milioni di euro per Szoboszlai. I Reds hanno agito in tempo, mettendo sul piatto del club tedesco i 70 milioni e chiudere il colpo. L’ungherese così è volato Oltre Manica per svolgere l’intero iter delle visite mediche per poi ufficializzare il colpo.