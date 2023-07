Tour de France 2023, risultati e classifica diciottesima tappa: vince Asgreen in volata su Eenkhoorn e Abrahamsen

Kasper Asgreen vince la diciottesima tappa del Tour de France 2023. Il danese della Soudal Quick-Step scappa a inizio gara insieme a Campenaerts e a Abrahamsen e prova a tenere un buon margine sugli inseguitori fino alla volata finale. A 50km da Bourg-en-Bresse Eenkhoorn si unisce al terzetto di testa grazie al traino di Campenaerts. Gli inseguitori iniziano a tirare probabilmente troppo tardi e non riescono a rientrare in tempo per una manciata di metri. In volata la spunta Asgreen su Eenkhoorn e Abrahmsen. In top ten gli azzurri Trentin e Mozzato in ottava e decima posizione. Nessun cambiamento nella classifica generale con Vingegaard in marcatura su Pogacar. Qui di seguito la classifica della tappa.

1. Asgreen 4h06’48”

2. Eenkhoorn +00”

3. Abrahamsen +00”

4. Philipsen +00”

5. Pedersen +00”

6. Bol +00”

7. Meeus +00”

8. Trentin +00”

9. Laporte +00”

10. Mozzato +00”