Cagliari, Jankto: “Dopo il coming out settimane non splendide, ora sto bene”

“Dopo quello che è accaduto in febbraio non sono state settimane splendide per me ma ora mi trovo davvero bene. Le prime sensazioni sono veramente ottime, ho trovato uno splendido gruppo. Stiamo già iniziando a lavorare duro, con doppie sedute: queste settimane servono proprio per ritrovare il ritmo e preparare al meglio la stagione”. Lo ha detto il nuovo giocatore del Cagliari, Jakub Jankto, ai canali ufficiali del club sardo, parlando anche del suo coming out: “Voglio ringraziare tutti i tifosi che al mio arrivo mi aspettavano in aeroporto, l’ho apprezzato davvero tantissimo. Avremo bisogno del vostro sostegno. So quanto il pubblico di Cagliari sia caloroso, da avversario è sempre stato difficile venire a giocare qui, le tribune sono attaccate al campo di gioco, i tifosi trascinano la squadra. Non vedo l’ora di poter scendere in campo all’Unipol Domus”.