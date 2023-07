Tour de France 2023, quattordicesima tappa interrotta per una brutta caduta: Meintjes si ritira

La 14^ tappa del Tour de France 2023, la Annemasse-Morzine (Portes du Soleil) di 152 km, è stata interrotta pochi minuti dopo l’inizio. Il motivo? Una brutta caduta di gruppo causata dall’asfalto scivoloso che ha coinvolto circa 50 corridori. Tra questi il sudafricano Louis Meintjes (Intermarché-Circus-Wanty), che ha riportato una frattura della clavicola ed è stato costretto a ritirarsi. Sospiro di sollievo invece per Jonas Vingegaard, che rischiava di essere coinvolto nell’incidente ma è riuscito a scamparla per un soffio. Dopo circa venti minuti di stop per valutare la gravità dell’accaduto, gli organizzatori hanno dato il via libera per la ripresa della frazione.