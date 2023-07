Calciomercato, ufficiale: Declan Rice è un nuovo giocatore dell’Arsenal

Tramite un comunicato, l’Arsenal ha ufficializzato l’acquisto di Declan Rice. Il centrocampista inglese lascia il West Ham, club in cui è cresciuto, dopo 245 presenze. “Innanzitutto voglio ringraziare tutti i tifosi dell’Arsenal per il sostegno. È stato travolgente: sono successe molte cose, ci sono state speculazioni per mesi. Ma ovviamente come giocatore vuoi che le cose vengano risolte il più rapidamente possibile Questo è il mio primo giorno e mi sento davvero a casa” ha dichiarato Rice. Le cifre ufficiali non sono ancora state rivelate, tuttavia la stampa britannica parla di un assegno da 105 milioni di sterline, vale a dire oltre 120 milioni di euro.