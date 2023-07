Tour de France 2023, prima tappa Bilbao-Bilbao oggi in tv: orari e diretta streaming

Il Tour de France 2023 inizia oggi con la prima tappa, interamente in terra dei Paesi Baschi. Saranno 182 chilometri con partenza e arrivo a Bilbao ad assegnare la prima maglia gialla della Grande Boucle di quest’anno, che si basa ancora una volta sul duello tra Vingegaard e Pogacar. Tanti corridori proveranno a imporsi in un finale che si preannuncia concitato ed esplosivo, con diversi saliscendi che potranno regalare spettacolo sulle strade basche.

ORARI, TV E STREAMING – I corridori prenderanno il via dal chilometro zero, dopo la fase di trasferimento, alle ore 12:55 mentre l’arrivo sul traguardo è stato programmato in base alle previsioni sulla media oraria della corsa tra le 17:15 e le 17:40. Gli appassionati potranno seguire la prima tappa del Tour 2023 in diretta tv integrale su Eurosport, oppure su Rai2 a partire dalle 14:45. Diretta streaming disponibile su RaiPlay, Discovery+, GCN+, Dazn, Now Tv, Sky Go, mentre Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, video e molto altro ancora.