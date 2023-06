Tour de France 2023: positivi al Covid non saranno subito esclusi

Il Tour de France si mobilita per combattere, eventualmente, il Covid 19. Dopo i casi di Evenepoel o Ganna al Giro d’Italia scorso l’organizzazione del Tour ha deciso di cambiare qualche regola in vista della gara di Francia. Infatti, i corridori che risulteranno positivi al Covid-19 durante la corsa a tappa francese non saranno automaticamente espulsi dalla gara.

La decisione, quindi, di escludere un corridore se risulta positivo al virus sarà presa collettivamente dal medico della squadra, dal coordinatore del Tour de France per il Covid e dal direttore medico dell’Uci. Decisione presa questa, dopo quello che è accaduto al passato Giro d’Italia con i casi Evenepoel e Ganna.