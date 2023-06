PSG, migliorano le condizioni di Sergio Rico: il portiere è cosciente e parla

Sergio Rico, portiere del Paris Saint-Germain, è cosciente e può parlare: lo confermano fonti dell’ospedale di Siviglia, dove lo spagnolo era stato ricoverato lo scorso 28 maggio a seguito di un grave incidente a cavallo. I medici avevano indotto Sergio Rico in coma farmacologico in quanto le sue condizioni apparivano molto gravi. Nei giorni scorsi sua moglie aveva detto che il marito era uscito dal coma e l’aveva riconosciuta, sebbene fonti dell’ospedale non abbiano voluto dare altri particolari sul suo attuale stato di salute. Intanto, i media spagnoli riportano che è stata aperta un’inchiesta sull’incidente del 29enne portiere, con il fine di capire la dinamica ed accertare eventuali responsabilità. Sembrerebbe che il giocatore fosse solo al momento della caduta e che successivamente sia stato calpestato dallo stesso cavallo.