Tour de France 2023, Philipsen: “Vittoria importante in ottica maglia verde, sono molto felice”

Jasper Philipsen ha commentato a caldo il successo nella terza tappa del Tour de France 2023, arrivato in volata a Bayonne: “Nel finale c’era una grande tensione, ma non potrebbe essere altrimenti in una corsa come il Tour. Essendo la prima volata tutto volevano vincere. La prestazione della nostra squadra è stata ottima ed è fantastico avere come lead-out van der Poel. Ha una velocità incredibile quando ha lo spazio per andare“. Philipsen, alla terza vittoria in carriera al Tour, ha poi aggiunto: “Sono molto felice di questo successo, anche perché non mancavano i punti di domanda in merito a quest’arrivo particolarmente tecnico. Vittoria preziosa anche in ottica maglia verde, ma sono consapevole che serviranno altri successi“.