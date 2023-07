Brighton, colpo in porta per De Zerbi: ufficiale l’arrivo di Verbruggen

Il Brighton continua ad essere molto attivo sul mercato. Dopo gli arrivi di Joao Pedro dal Watford, James Milner dal Liverpool e il centrocampista tedesco Mahmoud Dahoud dal Borussia Dortmund, ufficiale anche l’arrivo del portiere Bart Verbruggen dall’Anderlecht per circa 19 milioni di euro.

Nel giorno dell’ufficialità, anche De Zerbi ha voluto spendere due parole a riguardo: “Sono molto contento dell’ingaggio di Bart. È abituato a giocare un tipo di calcio simile al nostro e non avrà problemi ad inserirsi nel nostro gruppo. Ha il potenziale per diventare un giocatore molto importante per il club nei prossimi anni“.