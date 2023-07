Tour de France 2023, le pagelle della settima tappa: Jasper Philipsen concede il tris

La settima tappa del Tour de France 2023 (Mont de Marsan – Bordeaux, 169.9 chilometri) ha visto la terza vittoria in altrettante volate di Jasper Philipsen, che sul traguardo di Bordeuax ha battuto un grandissimo Mark Cavendish e Biniam Girmay. Gran bel quarto posto per Luca Mozzato davanti a Dylan Groenewegen, mentre delude Fabio Jakobsen fuori dalla top ten.

Le pagelle dei protagonisti

Jasper Philipsen 10: Volata imperiale del belga che fa il tris in tre volate in questo Tour 2023. Alchimia perfetta con il team, soprattutto con Van der Poel, gamba perfetta e il risultato è scontato.

Mark Cavendish 9: Grandissimo risultato per l’inglese che a 38 anni si piazza secondo in una volata al Tour, sognando anche la vittoria per qualche secondo dopo che aveva anticipato lo sprint. Un corridore straordinario e lo dimostra anche nel suo ultimo Tour.

Biniam Girmay 8: Bel terzo posto anche per l’eritreo che ottiene così il suo primo podio al Tour de

France.

Luca Mozzato 8: Bellissimo piazzamento per l’italiano che due dopo volate chiuse al dodicesimo posto giunge ai piedi del podio per quello che è il suo miglior risultato al Tour.

Pierre Latour 7: Il francese si getta in fuga e viene ripreso solamente a pochi chilometri dal traguardo, ultimo a mollare tra i fuggitivi di giornata.

Dylan Groenewegen 6: L’olandese ottiene un quinto posto anonimo, non riuscendo ancora a piazzarsi sul podio neanche nella terza volata.

Fabio Jakobsen 5: Altra giornata negativa per l’olandese che dopo la caduta a Nogaro oggi non riesce a sprintare, piazzato troppo male nell’ultimo chilometro.