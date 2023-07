Fiorentina, quadrangolare di lusso per i viola: 5 e 6 agosto sfida con Newcastle, Nizza e Villarreal

Il precampionato della Fiorentina prende sempre più forma. La squadra guidata da Vincenzo Italiano, infatti, sabato 5 e domenica 6 agosto sarà impegnata in un quadrangolare di lusso che vedrà coinvolte anche Newcastle, Nizza e Villarreal. La competizione andrà in scena al St. James Park di Newcastle e nei prossimi giorni verranno comunicati ulteriori dettagli in merito al suo svolgimento. Per la compagine viola, dunque, una serie di test di livello europeo per arrivare alla prima di campionato nelle migliori condizioni possibili.