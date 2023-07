Tour de France 2023, Nardella ospite a Parigi: “La prossima edizione coinvolgerà tre regioni italiane”

Ospite dell’ambasciata italiana a Parigi per l’ultima tappa del Tour de France 2023 il sindaco di Firenze, Dario Nardella, pronto a raccogliere il testimone. La prossima edizione del Tour partirà infatti dal capoluogo toscano. “C‘è grande emozione per l’arrivo del Tour de France, che segna il conto alla rovescia per un’edizione Made in Italy che coinvolgerà tre regioni, Toscana, Emilia Romagna e Piemonte. A partire da domani, la coppa verrà esposta in Italia. Inoltre, il comitato promotore realizzerà una serie di appuntamenti che ci avvicineranno alla data del 29 giugno, quando nella nostra città sfileranno i campioni mondiali del ciclismo” ha dichiarato Nardella.

“Ci tengo a ringraziare gli organizzatori del Tour, la sindaca di Parigi e le istituzioni francesi. Il ciclismo è uno degli sport più popolari e non vediamo l’ora di ricordare la nostra storia con i nostri campioni Bartali e Nencini. Ce la metteremo tutta per fare della Grand Depart del 2024 un evento storico e indimenticabile che consacra la nostra città come capitale dello sport” ha aggiunto. Ha poi parlato anche l’ambasciatrice d’Italia in Francia Emanuela D’Alessandro: “Ospitare per la prima volta nel nostro Paese la ‘Grande Boucle’ rappresenta una straordinaria occasione di promozione dei territori, delle eccellenze italiane, del Made in Italy e di proiezione internazionale del nostro Paese. Grazie agli organizzatori del Tour de France, ai Presidenti di Regione ed ai sindaci coinvolti per questa bellissima iniziativa“.

Infine, anche il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, hanno espresso il loro entusiasmo. “Non era mai successo che il Tour vedesse il Piemonte e Torino come protagonisti. Si tratta di un’occasione straordinaria per promuovere la nostra terra e i nostri prodotti attraverso quello che è l’evento sportivo più seguito al mondo” ha spiegato Cirio. Lo Russo ha invece affermato: “Portare questo importantissimo evento a Torino è un grandissimo traguardo, di cui siamo particolarmente orgogliosi. Il Tour è uno degli appuntamenti sportivi più seguiti in assoluto. Sarà una grande occasione per Torino, al centro dell’attenzione del mondo sportivo e non soltanto“.