Psg, Luis Enrique: “Buone sensazioni, serve rinforzare la rosa”

“L’impressione è ottima, molto buona. Non solo per le dimensioni del club e per tutte le strutture che abbiamo per svolgere il nostro lavoro, ma anche per la qualità dei giocatori. La rosa ha però ancora bisogno di essere rafforzata e ci sono cessioni che devono ancora essere fatte”. Volato in Giappone col Paris Saint Germain, Luis Enrique si aspetta ancora delle novità dal mercato, sia in entrata che in uscita. “Sfrutteremo queste partite in tournée per trovare le sensazioni e gli obiettivi che stiamo cercando di raggiungere sul campo”, ha aggiunto il tecnico spagnolo.