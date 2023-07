Tour de France 2023, Adam Yates dopo la terza tappa: “Ne abbiamo approfittato per recuperare energie”

La terza tappa del Tour de France 2023 è andata a Jasper Philipsen, ma la maglia gialla rimane saldamento indosso ad Adam Yates, ancora al comando della classifica generale. “E’ stata una giornata positiva per noi, abbiamo avuto modo di recuperare dalle fatiche e rifiatare un po’. In una corsa come il Tour de France non ci sono tappe banali ed è vietato rilassarsi, tuttavia oggi ce la siamo presa comoda e abbiamo evitato tutti i possibili pericoli, senza correre rischi” ha dichiarato il corridore britannico.