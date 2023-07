Maksimovic riparte dall’Hatayspor: visite mediche con il club turco

Nikola Maksimovic, vecchia conoscenza della nostra Serie A, ha deciso di riprendere il cammino sul campo da gioco. Il centrale, ex Torino ed ex Napoli, si è appena messo alle spalle un anno sportivamente parlando che è suonato come un vero e proprio incubi. Ora la via d’uscita fuori da tunnel potrebbe essere la SuperLig turca.

Infatti, secondo quanto riportato dal sito ufficiale dall’Hatayspor, Maksimovic potrebbe ripartire proprio dal club turco. In un tweet la società turca, infatti, ha mostrato il difensore centrale nel mentre svolgeva le visite mediche di rito. La voglia di ripartire è molta, e la Turchia è pronta a riabbracciare, calcisticamente parlando, Maksimovic.