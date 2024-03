Tirreno-Adriatico 2024, terza tappa Volterra-Gualdo Tadino: percorso, altimetria, orari e tv

Il percorso con gli orari e l’altimetria della terza tappa della Tirreno-Adriatico 2024, lunga 225 chilometri da Volterra a Gualdo Tadino. La “corsa dei due mari” lascia la Toscana e si addentra in Umbria per una giornata non troppo impegnativa ma nemmeno da sottovalutare, dati gli oltre 2000 metri di dislivello in programma. Dopo una prima parte piuttosto mossa, ecco che negli ultimi 30 km il gruppo troverà la salita di Casacastalda che comunque non dovrebbe fare particolare selezione. Dal GPM mancheranno poco più di 15 km all’arrivo, con la seguente discesa e il finale che negli ultimi 1000 metri vede una pendenza del 4%.

ORARI, TV E STREAMING – La partenza della terza tappa dal chilometro zero è prevista per le ore 10:20, mentre l’arrivo sul traguardo di Gualdo Tadino è stato programmato tra le 15:30 e le 16:00 in base alle previsioni degli organizzatori sulla media oraria della corsa. La Tirreno-Adriatico 2024 sarà trasmessa in diretta tv sia sulle reti Rai che su Eurosport, con gli appassionati che avranno la possibilità di seguire la corsa anche in diretta streaming grazie a RaiPlay, Dazn, Sky Go e Discovery+.

TIRRENO-ADRIATICO 2024: IL CALENDARIO COMPLETO

L’altimetria della terza tappa