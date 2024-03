Tirreno-Adriatico 2024, prima tappa Lido di Camaiore – Lido di Camaiore: percorso, altimetria, orari e tv

Il percorso e l’altimetria della prima tappa della Tirreno-Adriatico 2024, la cronometro individuale di 10 chilometri con partenza e arrivo a Lido di Camaiore. Ancora una volta la “corsa dei due mari” si apre nella provincia di Lucca con una prova contro il tempo in riva al Mar Tirreno. Una prova priva di difficoltà altimetriche e anche planimetriche, con lunghi rettilinei e pochissime curve nel tracciato che porterà i corridori fino a Viareggio per poi tornare indietro verso il traguardo posto a poche centinaia di metri dalla partenza. Una cronometro breve, in cui comunque potranno già verificarsi i primi distacchi tra gli uomini di classifica. Attenzione anche al vento, che se presente potrebbe rivelarsi un fattore.

ORARI, TV E STREAMING – La cronometro inaugurale della Tirreno-Adriatico 2024 si aprirà alle 12:35 con la partenza del primo corridore, mentre l’ultimo atleta a prendere il via dovrebbe chiudere la sua prova intorno alle 15:45. La corsa sarà trasmessa in diretta tv sia dalle reti Rai che da Eurosport, ma gli appassionati potranno sfruttare anche la diretta streaming su RaiPlay, Discovery+, Sky Go e Dazn. Sportface vi racconterà la Tirreno-Adriatico in tempo reale con dirette, classifiche aggiornate e molto altro ancora.

TIRRENO-ADRIATICO 2024: IL CALENDARIO COMPLETO

L’altimetria della prima tappa della Tirreno-Adriatico 2024