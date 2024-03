Tirreno-Adriatico 2024, quarta tappa Arrone-Giulianova: percorso, altimetria, orari e tv

Il percorso della quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2024, che prosegue giovedì 7 marzo con la Arrone-Giulianova di 207 chilometri. Dal punto di vista dell’altimetria si dovrebbe trattare di una frazione adatta alle fughe da lontano o ai velocisti più resistenti, che dovranno prima superare indenni la salita del Valico di Castelluccio posta nella parte iniziale della tappa e poi riuscire a controllare un finale che si preannuncia movimentato. Il primo passaggio sul traguardo infatti darà il via al giro del circuito da 22,6 km con all’interno il breve strappo di Mosciano Sant’Angelo e infine i 3000 metri conclusivi in leggera salita al 4-5% con gli ultimi 400 metri al 2%.

ORARI, TV E STREAMING – La tappa prenderà il via alle ore 10:30 dal chilometro zero, con i corridori attesi sul traguardo di Giulianova in un orario compreso tra le 15:25 e le 16:00 in base alle previsioni degli organizzatori sulla media oraria. La corsa sarà trasmessa in diretta tv sia dalle reti Rai che da Eurosport, oltre che in diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, Discovery+ e Dazn. Sportface vi racconterà la Tirreno-Adriatico 2024 giorno dopo giorno con dirette live, classifiche aggiornate e tanto altro.

TIRRENO-ADRIATICO 2024: IL CALENDARIO COMPLETO DELLE TAPPE

L’altimetria della quarta tappa