Tirreno-Adriatico 2024, quinta tappa Torricella Sicura – Valle Castellana: percorso, altimetria, orari e tv

La quinta tappa della Tirreno-Adriatico 2024, lunga 144 chilometri da Torricella Sicura a Valle Castellana, apre la due giorni che deciderà l’edizione numero 59 della “corsa dei due mari”. Il percorso e l’altimetria infatti si presentano molto ondulati e nel finale i corridori dovranno affrontare il GPM di San Giacomo: l’ascesa misura 12 km e presenta una pendenza media del 6,2% con diversi tratti superiori al 7% e punte dell’11%. Dalla vetta mancheranno 24 km all’arrivo, la metà di questi saranno in discesa. Poi il tratto pianeggiante finale porterà all’ultimo chilometro, dove la pendenza media sarà del 7%.

ORARI, TV E STREAMING – La partenza della quinta tappa è prevista per le ore 11:55 dal chilometro zero, con gli organizzatori che hanno programmato l’arrivo tra le 15:30 e le 16:00 in base a quella che sarà la velocità media tenuta dai corridori. Gli appassionati potranno seguire la corsa in diretta tv sia sulle reti Rai che su Eurosport, ma anche in diretta streaming grazie a RaiPlay, Discovery+, Sky Go e Dazn. Sportface vi racconterà la Tirreno-Adriatico 2024 giorno dopo giorno con aggiornamenti in tempo reale, classifiche, interviste e tanto altro ancora.

TIRRENO-ADRIATICO 2024: IL CALENDARIO COMPLETO DELLE TAPPE

L’altimetria della quinta tappa