Tirreno-Adriatico 2024, sesta tappa Sassoferrato – Cagli Monte Petrano: percorso, altimetria, orari e tv

La Tirreno-Adriatico 2024 si decide con la sesta e penultima tappa, in programma sabato 9 marzo. I 180 km da Sassoferrato ai 1088 metri di Cagli Monte Petrano infatti saranno l’ultima occasione per cambiare la classifica alla vigilia dell’arrivo di San Benedetto del Tronto. L’unico vero arrivo in salita di questa edizione numero 59 della “corsa dei due mari” promette scintille tra i big. Le brevi salite di Pian di Trebbio e Moria saranno utili per scremare il gruppo e capire se la fuga di giornata potrà giocarsi la vittoria. Tutto però si deciderà negli ultimi 10,1 km alla media dell’8% e punte del 12%: la salita del Monte Petrano è tra le più dure dell’Appennino ed è conosciuta agli appassionati per una spettacolare tappa del Giro d’Italia 2009 che arrivò proprio su queste strade.

ORARI, TV E STREAMING – Il gruppo prenderà il via dal chilometro zero alle ore 12:05, con l’arrivo in vetta al Monte Petrano che è stato programmato dagli organizzatori in un orario compreso tra le 16:40 e le 17:15. La tappa sarà trasmessa in diretta tv sia sulle reti Rai che su Eurosport, ma gli appassionati avranno anche diverse opzioni per la diretta streaming grazie a RaiPlay, Sky Go, Discovery+ e Dazn. Sportface vi racconterà la Tirreno-Adriatico 2024 giorno dopo giorno con dirette, classifiche aggiornate, interviste e tanto altro ancora.

TIRRENO-ADRIATICO 2024: IL CALENDARIO COMPLETO DELLE TAPPE

L’altimetria della sesta tappa