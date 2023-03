Strade Bianche 2023: la start list e i favoriti della gara maschile

La stagione ciclistica 2023 entra nel vivo con la Strade Bianche, il primo appuntamento di livello World Tour in Italia da disputarsi sabato 4 marzo. Come ogni anno saranno in tanti i corridori di gran livello che cercheranno di trionfare in quel di piazza del Campo a Siena, nonostante qualche defezione dell’ultimo minuto. Non saranno infatti della contesa il campione in carica Tadej Pogacar e il vincitore del 2020 Wout Van Aert, che hanno optato per un avvicinamento diverso alla Milano-Sanremo.

La startlist resta comunque di livello più che buono, a partire da Mathieu Van der Poel e Julian Alaphilippe, i due principali favoriti per la corsa di sabato. L’olandese, vincitore a Siena nel 2021, inizia la sua stagione ciclistica su strada con questa corsa dopo aver disputato in inverno un’ottima stagione di ciclocross, che lo ha portato a laurearsi per la quinta volta in carriera campione del mondo nella specialità. Il campione della Alpecin ha già comunque dimostrato in passato di arrivare all’esordio stagionale con una condizione più che buona, che gli permetterà di giocarsi il successo per andare a prendersi il bis dopo la vittoria di due anni fa.

L’ex campione del mondo Julian Alaphilippe ha invece esordito nel 2023 a fine gennaio e ha già appeso il numero alla schiena per 5 volte, una delle quali conclusasi con un successo in una semiclassica francese. Il moschettiere, vincitore qui nel 2019, va ancora alla ricerca della sua forma migliore dopo il grave incidente alla Liegi dello scorso aprile che lo ha tenuto fuori per mesi. La prova di sabato sarà dunque molto importante per valutare la sua condizione anche in vista della Milano-Sanremo.

Chi sicuramente arriva all’appuntamento toscano in gran condizione è Thomas Pidcock. Il crossista inglese ha infatti già alzato le braccia al cielo in una tappa in Portogallo e ha disputato una buona Omloop Het Nieuwsblad la scorsa domenica, per cui ha buone chance di migliorare il quinto posto del 2021. In squadra con lui ci sarà anche Michal Kwiatkowski, vincitore della corsa in due occasioni nel 2014 e nel 2017, ma che non sembra in una condizione tale per cui possa andare oltre a compiti di gregariato nei confronti dell’inglese.

Un altro ex vincitore che si presenterà alla partenza sabato mattina è Tiesj Benoot, campione nel 2018 e che ha concluso in top 10 per altre tre volte. Il belga della Jumbo Visma ci ha messo solamente due giorni di corsa per trovare il primo successo in stagione, con un attacco nell’ultimo chilometro alla Kuurne – Bruxelles – Kuurne. Dopo due stagioni sottotono sembra aver ritrovato una gran gamba per cui sabato sarà sicuramente della partita. In squadra con lui ci sarà anche Attila Valter, che lo scorso anno stupì tutti piazzandosi al quarto posto.

Due corridori che potranno dare battaglia sulle colline senesi sono Quinn Simmons e Pello Bilbao.

Lo statunitense classe 2001 nella scorsa edizione aveva concluso con un bel settimo posto e in stagione ha già vinto in Argentina, il basco arriva invece a questo appuntamento con ben 19 giorni di corsa nelle gambe tra cui un successo in Australia e vari piazzamenti in Spagna. Il corridore della Bahrain – Victorious sarà accompagnato da Matej Mohoric, terzo alla Kuurne – Bruxelles – Kuurne e pronto a stupire ancora prima della Sanremo che lo chiamerà a difendere il titolo.

Il team UAE Emirates, orfano di Tadej Pogacar, punterà sul belga Tim Wellens, che cercherà di migliorare il terzo posto del 2017 e si presenta all’appuntamento toscano con una vittoria ottenuta in Andalusia e un buon quinto posto alla Kuurne – Bruxelles – Kuurne. L’Astana punterà su Alexey Lutsenko, settimo nel 2021, mentre Valentin Madouas sarà il capitano in casa Groupama FDJ.

Tra gli italiani ci si può attendere un buon risultato da Alberto Bettiol, che guiderà la EF Education, mentre quasi tutti gli altri avranno compiti di gregariato nella varie formazioni. Altri corridori che potranno infine cercare di ottenere un risultato di rilievo sono Aleksandr Vlasov e Sergio Higuita (BORA – hansgrohe), Nans Peters (AG2R Citroën Team), Alberto Rui Costa (Intermarché – Circus – Wanty), Simon Clarke (Israel – Premier Tech) e magari Peter Sagan (TotalEnergies), alla sua ultima partecipazione alla Strade Bianche.