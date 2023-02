Ciclismo, Strade Bianche 2023: data, orari, diretta tv e streaming

La Strade Bianche 2023, in programma sabato 4 marzo, apre come ogni anno il calendario delle grandi Classiche di inizio stagione. Dopo una serie di appuntamenti “interlocutori”, ecco che la corsa toscana segna il vero e proprio inizio della campagna che culminerà poi con le varie Monumento primaverili. Anche questa edizione si preannuncia ricchissima di grandi nomi, con 11 settori e un totale di 63 km di sterrato che promettono spettacolo. Andiamo quindi a vedere quando e come seguire la corsa in tempo reale.

ORARI, TV E STREAMING – La Strade Bianche maschile 2023 prenderà il via alle ore 11:45, per fare ritorno a Siena sul traguardo di Piazza del Campo tra le 16:15 e le 16:45 in base a quella che sarà la media oraria tenuta dai corridori. La diretta tv sarà affidata sia alle reti Rai che ad Eurosport, con maggiori dettagli che saranno svelati nei prossimi giorni. Gli appassionati potranno seguire la corsa anche in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport.it, Sky Go, Discovery+, GCN, Now Tv e Dazn. Sportface vi racconterà la Strade Bianche in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche e tanto altro ancora.