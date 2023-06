Scarcerato con obbligo di firma in Germania il camionista che investì e uccise Rebellin

di Redazione 50

Il camionista che investì e uccise Davide Rebellin lo scorso 30 novembre 2022 è stato scarcerato dal carcere di Munster, in Germania, come riporta la Gazzetta dello Sport. Pochi giorni fa l’uomo era stato arrestato dalla polizia tedesca in esecuzione del mandato di cattura europeo emesso dal Gip di Vicenza, Nicolò Gianesini, su richiesta della Procura di Vicenza con l’accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso. La Procura ha chiesto alla giustizia tedesca l’estradizione in Italia. Il giudice ha sospeso il mandato di cattura europeo in attesa di pronunciarsi definitivamente sul caso, ma per l’uomo è scattato l’obbligo di firma ogni venerdì dalla polizia. Rebellin fu travolto dal mezzo durante un allenamento in bicicletta lungo la SR 11, presso Montebello Vicentino.