Empoli, Corsi: “45 milioni per Pickford? Vicario è superiore, poteva essere anche da Juventus”

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di Lady Radio, ha parlato della probabile cessione di Guglielmo Vicario, obiettivo dell’Inter in caso di addio di André Onana: “Ho ricevuto molte richieste, anche dall’estero, e con una squadra c’è un discorso più avviato. Questa mattina ho ricevuto la chiamata da un grande club italiano, che potrebbe cedere il suo portiere e poi puntare su Vicario. Io do valore anche all’amicizia e con questa squadra c’è un discorso che va avanti da qualche mese. Non ho accettato offerte di club di Premier, credo che in questo momento l’Italia stia facendo un po’ di concorrenza all’Inghilterra ed è positivo. Pickford è stato valutato 45 milioni dall’Everton e Vicario secondo me è superiore, poteva essere anche da Juventus“.