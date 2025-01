Trento non sbaglia e batte il Corona Brasov nella partita di andata degli ottavi di finale di Cev Cup maschile 2025. Successo in rimonta per la squadra di Fabio Soli che, nonostante la pancia piena della super vittoria in casa di Perugia (imbattibilità stagionale caduta) in campionato. Michieletto e compagni battono in rimonta la formazione rumena, quarta nella massima serie locale, con il punteggio di 1-3 (25-21 17-25 21-25 23-25). Trento ora potrà gestire la gara di ritorno in casa. All’Itas basterà vincere due set per staccare il pass per i quarti di finale. Dalla stessa parte di tabellone si scontreranno gli spagnoli del Guaguas e i turchi dello Ziraat Bankasi. Dall’altra parte sfide tra i ciprioti del Pafos e i polacchi del Resovia e tra gli svizzeri dell’Amriswil e i francesi del Tours. Prima del ritorno, in programma il 30 gennaio alle ore 20.30, la squadra di Soli affronterà in campionato prima Grottazzolina (19 gennaio ore 17.00) e poi Civitanova (25 gennaio ore 18.30) nel big match di Superlega.

La partita

Avvio di primo set decisamente equilibrato con nessuna delle due squadre che riesce ad allungare nel punteggio. Si arriva sull’11-11 a metà parziale. Piccolo break dei padroni di casa, che si portano sul 14-11. Brasov mantiene il vantaggio e riesce a tenere lontana Trento sul 18-15 fino ad andare a set point sul 24-19. L’Itas annulla due palle set per poi cedere con il punteggio di 25-21. Nel secondo set arriva la reazione della formazione di Fabio Soli, che si mette subito al comando delle operazioni andando avanti sul 9-5. Trento scappa via e mette in ghiaccio il set sul 16-9. Brasov non riesce a mettere in piedi una rimonta e il secondo parziale si chiude con il punteggio di 25-17. Nel terzo set torna l’equilibrio di inizio partita. Si lotta punto a punto e si arriva al 13-13 di metà set. Brasov prova a mettere il muso avanti e Trento risponde sempre presente. Sul 19-19 l’Itas piazza un mini break e allunga sul 21-19. I ragazzi di Soli sono bravi a difendere il vantaggio e a chiudere con il punteggio di 25-21. Quarto set in cui prosegue l’equilibrio con Brasov che trova la prima zampata e va avanti sul 12-9. Trento torna sotto e pareggia i conti sul 14-14. L’Itas rincara la dose e va sopra 17-15 per poi farsi riprendere sul 20-20. Brasov si trova sopra 23-22, ma stacca la spina sul più bello cedendo 25-23.

I prossimi appuntamenti del volley

17 gennaio 2025: ultimo turno gironi Champions League

25-27 febbraio 2025: ritorno ottavi di finale Champions League

Da definire, inizio 2025: Del Monte Coppa Italia

2 marzo 2025: ultima giornata girone di ritorno regular season Superlega

9 marzo 2025: gara-1 quarti di finale Playoff Superlega

11-13 marzo 2025: andata quarti di finale Champions League

12 marzo 2025: finale di andata Challenge Cup

16 marzo 2025: gara-2 quarti di finale Playoff Superlega

18-20 marzo 2025: ritorno quarti di finale Champions League

19 marzo 2025: finale di ritorno Challenge Cup

23 marzo 2025: gara-3 quarti di finale Playoff Superlega

26 marzo 2025: eventuale gara-4 quarti di finale Playoff Superlega

30 marzo 2025: eventuale gara-5 quarti di finale Playoff Superlega

2 aprile 2025: finale di andata Cev Cup

6 aprile 2025: gara-1 semifinali Playoff Superlega

9 aprile 2025: finale di ritorno Cev Cup

13 aprile 2025: gara-2 semifinali Playoff Superlega

16 aprile 2025: gara-3 semifinali Playoff Superlega

20 aprile 2025: eventuale gara-4 semifinali Playoff Superlega

24 aprile 2025: eventuale gara-5 semifinali Playoff Superlega

27 aprile 2025: gara-1 Finale Playoff Superlega

30 aprile 2025: gara-2 Finale Playoff Superlega

4 maggio 2025: gara-3 Finale Playoff Superlega

7 maggio 2025: eventuale gara-4 Finale Playoff Superlega

11 maggio 2025: eventuale gara-5 Finale Playoff Superlega

17-18 maggio 2025: Final Four Champions League