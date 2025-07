Venerdì 25 luglio si presenta ricco di eventi di sport in tv, con il Mondiali di scherma e nuoto, il Tour de France e l’inizio del lungo weekend della Formula 1.

MATTINA

07.00 Scherma, Mondiali 2025: sciabola maschile individuale – Assalti tabellone principale da primo turno alle finali – Diretta tv su RaiSport HD dalle 16.00, Sky Sport Arena (204) dalle 16.00; in streaming su RaiPlay Sport 1 (dalle 15.30), SkyGo, NOW e su fencingtv.com

08.00 Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025: 27m maschili (round 3-4) – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

08.00 Scherma, Mondiali 2025: fioretto donne individuale – Assalti tabellone principale da primo turno alle finali – Diretta tv su RaiSport HD dalle 16.00, Sky Sport Arena (204) dalle 16.00; in streaming su RaiPlay Sport 1 (dalle 15.30), SkyGo, NOW e su fencingtv.com.

08.30 Scherma, Mondiali 2025: fioretto maschile a squadre – Assalti primo turno (fino agli ottavi) – Diretta streaming su fencingtv.com.

09.00 Multisport, Universiadi: terzultima giornata – Diretta in streaming su FISU.tv, Discovery+ e dalle 18.55 su DAZN.

09.30 Scherma, Mondiali 2025: spada femminile a squadre – Assalti primo turno (fino agli ottavi) – Diretta streaming su fencingtv.com.

09.50 Canoa Kayak, Mondiali junior 2025: semifinali/finali – Diretta streaming sul canale Youtube Planet Canoe.

11.00 Judo, Grand Slam Ulaanbaatar 2025: prima giornata (Final Block) – Diretta streaming su Judo Tv.

12.30 F1, GP Belgio 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (208), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

12.30 Tennis, ATP Kitzbuehel 2025: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

POMERIGGIO

13.32 Nuoto artistico, Mondiali 2025: finale routine acrobatica – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

14.00 Canottaggio, Mondiali U23 2025: terza giornata – Diretta streaming sul canale Youtube World Rowing.

14.00 Tennis, WTA Praga 2025: semifinali – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Max (205); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

14.40 Ciclismo, Tour de France 2025: diciannovesima tappa – Diretta tv dalle 15.00 su Rai 2 HD; in streaming su Discovery+, RaiPlay e su DAZN.

16.30 F1, GP Belgio 2025: qualifiche Sprint – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (208), Sky Sport 4K (213) e su TV8; in streaming su SkyGo, NOW e su TV8.it.

SERA

18.00 Tennis, WTA Washington 2025: quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Max (205), Sky Sport Mix (211), dalle 23.00 su Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

18.30 Tennis, ATP Umago 2025: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Darderi vs Carabelli 1° match e inizio alle 18.30)

19.00 Golf, 3M Open: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+.

19.30 Rugby femminile, Test Match: Italia vs Scozia – Diretta streaming su Federugby.it e Rugbypass.tv.

20.00 Tennis, ATP Washington 2025: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211), dalle 01.30 su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

20.00 Calcio, amichevole: Fiorentina vs Carrarese – Diretta streaming su DAZN.