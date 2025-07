Al termine della quarta giornata del Festival Olimpico della Gioventù Europea di Skopje, con nove medaglie conquistate, Italia Team si trova in testa al medagliere.

Italia Team in testa al medagliere al termine della quarta giornata del Festival Olimpico della Gioventù Europea di Skopje, con nove medaglie conquistate e il nuoto ancora grande protagonista con due ori e un argento.

Senza rivali Alessandra Mao nei 200 stile, conclusi in 2’00”13 davanti alla polacca Lesniewska e alla tedesca Selimovic. L’altro successo di giornata è arrivato nella 4×100 mista mista: la staffetta azzurra composta da Francesco Cecconi, Lucrezia Boncio, Vincenzo Maniaci e Alessandra Mao (con il contributo in semifinale di Giorgio Sartori e Sofia Biagi) ha avuto la meglio in volata, per soli due centesimi, della Gran Bretagna, con la Spagna di bronzo. Argento, invece, per Giorgio Sartori nei 200 dorso (2’05”12), superato solo dal britannico Manley.

Medaglia d’oro anche nella prova su strada femminile di ciclismo. A conquistarla è stata Anna Bonassi, che ha avuto la meglio in volata sulla belga Anna Meeusen e sulla britannica Melanie Rowe

Nel C1 di canoa slalom è arrivata una medaglia d’argento grazie a Dennis Fina, battuto solo dal francese Leo Roye. Secondo posto per l’Italia Team anche nel mixed team di ginnastica artistica: Mia Proietti e Ivan Rigon sono stati sconfitti nella finale per l’oro dai francesi Ruddly Bordelais Maisonnable. Un argento anche nell’atletica: negli 800 metri Umed Caraccio è stato battuto per meno di un otto decimi dal tedesco Andor Schumann.

In chiusura di giornata sono arrivate le prime due medaglie anche nel taekwondo, entrambe di bronzo.

Nei -55 kg Anna Frassica, dopo il bye al primo turno, ha superato la polacca Natasza Woskowiak nel secondo turno e la greca Lemonia Spanou ai quarti prima di cedere in semifinale alla turca Sila Uzuncavdar.

Nella stessa categoria Abderrahman Touiar è stato sconfitto dal greco Aristeidis Psarros dopo un percorso che lo aveva visto superare l’estone Lars Liiu, il macedone Andrej Vasilevski e il turco Takha Evin.