Si terrà oggi, alle 14, la composizione delle 22 giornate della nuova Serie A Women, che tornerà a 12 squadre. Il 23 e il 24 agosto si riparte con la Serie A Women’s Cup.

Dopo le meravigliose emozioni vissute con l’Europeo, e con una Nazionale quasi interamente espressione del campionato italiano tra le Big 4, lo sguardo è già rivolto alla prossima stagione. Oggi, venerdì 25 luglio alle ore 14, sul sito figc.it e sui canali social della Serie A Women, sarà svelato il calendario della nuova Serie A, al via nel weekend tra sabato 4 e domenica 5 ottobre. Una Serie A Women che, rispetto al 2024-25, passerà da 10 a 12 squadre, e che sarà preceduta – dal 23-24 agosto – dalla Serie A Women’s Cup, di cui sono già stati sorteggiati i gironi della prima fase.

Con il comunicato n° 4, sono state ufficializzate le date della stagione 2025-26. La Serie A Women si concluderà nel weekend tra il 16 e il 17 maggio 2026, una settimana prima della finale di Coppa Italia. La Supercoppa, a cui parteciperanno la Juventus (campionessa d’Italia e vincitrice della Coppa Italia) e la Roma (finalista della Coppa Italia) si giocherà invece nel weekend tra il 10 e l’11 gennaio.