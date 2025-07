Si alza il sipario sulla Serie A Women 2025-26 con il calendario della prossima stagione a 12 squadre, che vedrà subito le bianconere campionesse d’Italia impegnate in Emilia.

La stagione 2025-26 della Serie A Women di calcio, che sarà formata da 12 squadre, inizierà ufficialmente nel weekend tra il 23 e il 24 agosto con la prima giornata della fase a gironi; poi, dopo la Final Four che assegnerà la nuova competizione, prevista tra il 24-25 (semifinali) e il 27-28 settembre (finale), dal weekend tra sabato 4 e domenica 5 ottobre toccherà alla Serie A Women, che anche in questa stagione sarà trasmessa su Rai e DAZN, con una copertura mediatica totale anche sul sito della FIGC e sui canali social da quest’anno dedicati alla Serie A Women.

IL CALENDARIO Da oggi, le 12 protagoniste (con Ternana Women, Parma e Genoa neopromosse) conoscono il loro cammino. Le campionesse d’Italia della Juventus apriranno il campionato sul campo del Sassuolo; l’Inter, seconda al termine della scorsa stagione, ospiterà la Ternana Women. La Roma, terza classificata nel 2024-25 e anch’essa qualificata alla Women’s Champions League, riceverà un’altra neopromossa, il Parma. Completano il quadro della prima giornata Como Women-Lazio, Genoa-Milan e Napoli Women-Fiorentina. Gli orari saranno resi noti nelle prossime settimane.

DERBY E BIG MATCH Il derby di Roma è in programma alla sesta giornata (16 novembre, andata in casa delle giallorosse), quello di Milano alla nona (14 dicembre, andata in casa rossonera); Roma-Juventus, rivincita dell’ultima finale di Coppa Italia e ‘antipasto’ della Supercoppa del 10-11 gennaio, il 7 dicembre. Inter-Juventus, sfida tra le prime due classificate dello scorso campionato, inaugurerà invece il 2026 (18 gennaio). Il primo derby regionale della stagione sarà infine quello emiliano tra Parma e Sassuolo, alla seconda giornata (12 ottobre).

LE SOSTE La Serie A Women si concluderà nel weekend tra il 16 e il 17 maggio 2026 (una settimana prima della finale della Coppa Italia Women); le soste sono previste per il 25-26 ottobre, 29-30 novembre, 28 febbraio-1° marzo, 7-8 marzo, 11-12 e 18-19 aprile (impegni delle Nazionali), per il 27-28 dicembre e per il 3-4 gennaio (festività natalizie).

IL REGOLAMENTO Si qualificheranno alla UEFA Women’s Champions League – che da quest’anno cambierà format, con anche l’introduzione di una seconda competizione europea, la UEFA Women’s Europa Cup – le prime tre classificate al termine della Serie A Women. L’ultima squadra classificata, invece, retrocederà nel campionato di Serie B 2026-27.

SERIE A WOMEN 2025-26 – Prima giornata (4-5 ottobre)

Como Women-Lazio

Genoa-Milan

Inter-Ternana Women

Napoli Women-Fiorentina

Roma-Parma

Sassuolo-Juventus

LE DATE

Prima giornata: 4-5 ottobre

Ultima giornata: 16-17 maggio 2026

Soste: 25-26 ottobre, 29-30 novembre, 28 febbraio-1° marzo, 7-8 marzo, 11-12 aprile, 18-19 aprile (impegni delle Nazionali), 27-28 dicembre, 3-4 gennaio (festività natalizie)