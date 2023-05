Ottava tappa Giro d’Italia 2023, Evenepoel: “Sapevo sarebbe stata una giornata dura, Roglic bravo in salita”

Remco Evenepoel, corridore della INEOS Thomas-Geoghegan Hart ha commentato a Cycling Pro Net il deludente 19° posto dell’ottava tappa del Giro d’Italia. La Terni-Fossombroso ha messo in difficoltà lo sloveno, che ha perso 14” su Roglic e non è riuscito a togliere la maglia rosa a Leeknessund per 8 secondi: “Sapevamo che sarebbe stata una giornata dura e non è mai bello perdere secondi dagli avversari. Mi aspettavo l’attacco di Roglic perché la Jumbo si era messa a lavorare già a 30 km dal traguardo e avevo già sentito che le mie gambe non erano al meglio. Oggi è stato più bravo, in salita ha fatto meglio di me. Mi sento comunque molto bene. Siamo alla fine della prima settimana e la fatica è normale che inizi a farsi sentire. Per domani spero di avere gambe migliori per riuscire a vincere la cronometro e dare distacchi su tutti i miei avversari”.