Mondiali Glasgow 2023, ciclismo su strada: analisi startlist e favorite Donne Elite

Domenica 13 agosto va in scena la prova in linea per la categoria Donne Elite, che assegnerà la maglia iridata che la campionessa terrà fino a settembre 2024. Nella maggior parte delle classiche di questa stagione le due dominatrici sono state l’olandese Demi Vollering e la belga Lotte Kopecky, che anche nella rassegna iridata partono dunque avanti alle altre atlete. L’olandese ha vinto la Strade Bianche, l’Amstel Gold Race, la Liegi-Bastogne-Liegi e di recente il Tour de France, oltre ad essersi piazzata al secondo posto al Giro della Fiandre dietro a Lotte Kopecky.

IL PERCORSO

La belga oltre alla vittoria al Fiandre ha chiuso al secondo posto Strade Bianche e Amstel Gold Race, oltre che il Tour de France a fine luglio. Le due sono compagne di squadra nella SD Worx mentre domenica saranno rivali per cui la sfida sarà decisamente aperta. L’Olanda avrà una squadra di altissimo livello come sempre con almeno altre quattro

atlete che hanno la chance di ottenere una medaglia. La nazionale arancione schiera, infatti, la tre volte campionessa del mondo Marianne Vos, la due volte campionessa del mondo e campionessa in carica Annemiek Van Vleuten, Lorena Wiebes e Shirin Van Anrooij.

Nella nazionale belga saranno invece tutte per la Kopecky, per cui sarà interessante capire le due tattiche diverse che saranno adottate dalle due nazionali. La lotta per ottenere almeno una medaglia sarà comunque aperta ad altre nazionali e altre atlete, su tutte la statunitense Chloe Dygert, campionessa iridata a cronometro, e la tedesca Liane Lippert. Sulla carta appare complicato riuscire ad andare a medaglia, ma lotteranno per ottenere almeno un piazzamento le nostre Elisa Balsamo e Silvia Persico.