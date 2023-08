Mondiali ciclismo, le parole del CT Bennati: “Siamo stati bravi ad impostare la gara sui binari che volevamo”

Al termine della giornata, si presenta soddisfatto il CT Bennati, che commenta la gara con queste parole: “Siamo stati bravi ad impostare la gara sui binari che volevamo. Purtroppo la caduta di Matteo ha costretto Alberto ad agire“. Matteo Trentin, che è caduto dopo essersi agganciato con la ruota ad una transenna a solo 80 km dalla fine, dichiara: “Forse con un altro tipo di transenna… Peccato, perché avevo una bella gamba. Sarei stato in grado di tenere il ritmo di Van der Poel e compagni? Non so dire, però stavo bene“. Ai microfoni anche Simone Velasco: “Avevamo improntato una gara d’attacco, purtroppo Matteo è caduto in un momento decisivo. Abbiamo preso in mano la situazione e abbiamo corso da grande squadra“. Infine parla Kristian Sbaragli: “Abbiamo corso in maniera aggressiva e abbiamo fatto il massimo. Mi dispiace essere mancato dal secondo giro in poi per un problema alla sella, purtroppo in questo circuito dopo un problema meccanico è difficile recuperare”.