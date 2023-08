Community Shield 2023, l’Arsenal conquista il suo diciassettesimo titolo: City ko ai rigori

Il Manchester City riprende esattamente da dove aveva lasciato e conquista anche il Community Shield 2023 per inaugurare nel migliori modo possibile la nuova stagione. I campioni d’Europa piegano 1-o l’Arsenal grazie alla rete realizzata da Cole Palmer nella ripresa e sollevano il loro ennesimo trofeo sotto la gestione di Pep Guardiola.

I Citizens partono subito bene creando un’occasione con Alvarez, che però viene chiuso da Saliba. Successivamente lo stesso attaccante argentino e Rodri ci provano dalla distanza, ma anche in questo caso non riescono ad impensierire Ramsdale. I Gunners crescono con il passare dei minuti e al 25′ hanno una doppia chance prima con Havertz e poi con Martinelli, entrambi fermati da Ortega. Quest’ultimo compie un altro grande intervento sull’ex Chelsea anche al 40′, disinnescando una conclusione a botta sicura. Nel finale di primo tempo Rodri calcia dalla distanza e sfiora la traversa, ma si va a risposo sullo 0-0.

Nella ripresa il Manchester City crea ancora una grande occasione con un colpo di testa di Stones, che viene fermato dal riflesso di Ramsdale. Dopo una girandola di sostituzioni da entrambe le parti, le squadre iniziano a spingere per provare a portare a casa il successo e al 78′ i ragazzi di Pep Guardiola passano in vantaggio grazie ad un gol di Cole Palmer su assist di De Bruyne. L’Arsenal reagisce e tenta il tutto per tutto nel finale, ma non riesce a trovare il pareggio. Il Manchester City, dunque, porta a casa anche il Community Shield.