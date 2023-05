Serie B femminile: Napoli promosso. La Lazio spera negli spareggi col Pomigliano

Si conclude oggi il campionato di Serie B femminile: il Napoli vince in casa del Tavagnacco e festeggia la promozione in Serie A. La Lazio nonostante la vittoria contro l’Arezzo, chiude la sua regular season a 73 punti, uno in meno della formazione azzurra. Secondo posto che però fa sperare ancora la Lazio, in attesa dallo spareggio promozione contro la penultima classificata della Serie A, ovvero il Pomigliano. Il primo dei due incontri è in programma sabato 3 giugno, il secondo giovedì 8 giugno. Nulla è cambiato in coda alla classifica con le già note retrocessioni in Serie C di Apulia Trani, Trento e Tavagnacco.