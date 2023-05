LIVE – Giro d’Italia 2023, ottava tappa Terni-Fossombrone: aggiornamenti in DIRETTA

La diretta scritta dell’ottava tappa del Giro d’Italia 2023, che oggi manda in scena la Terni-Fossombrone di 207 chilometri. Finale potenzialmente esplosivo e spettacolare per questa frazione, il cui percorso è caratterizzato da muri molto brevi ma con pendenze davvero estreme in alcuni tratti. Non sono da escludere altre scintille tra gli uomini di classifica, dopo quanto accaduto poche ore fa a Campo Imperatore. Sportface vi racconterà la tappa fin dal chilometro zero, con gli aggiornamenti live in tempo reale che non vi faranno perdere davvero nulla.

COME VEDERE LA CORSA IN TV E STREAMING

OTTAVA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA

GIRO 2023: TELECRONISTI E COMMENTATORI IN TV

GIRO D’ITALIA 2023: IL CALENDARIO COMPLETO

Segui il LIVE a partire dalle 12:00

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O PREMERE F5