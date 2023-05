Formazioni ufficiali Spezia-Milan, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Spezia e Milan, sfida valida per la trentacinquesima giornata di Serie A 2022/2023. Ancora tante assenze per la squadra ligure, che è chiamata ora a rincorrere per cercare una disperata salvezza. Certamente pesante l’infortunio occorso a Simone Bastoni, uno dei fari di questa squadra ma spesso costretto ai box in questa stagione. Non se la passa meglio il Milan, che dopo la Champions ha perso anche Bennacer, Messias e Krunic oltre a Leao. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:00 di sabato 13 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI SPEZIA-MILAN

SPEZIA: Dragowski, Ampadu, Wisniewski, Nikolaou, Amian, Ekdal, Esposito, Bourabia, Reca, Gyasi, Nzola

MILAN: Maignan, Kalulu, Kjaer, Tomori, Hernandez, Pobega, Tonali, Saelemaekers, Diaz, Rebic, Origi