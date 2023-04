Giro di Sicilia 2023, partenza prevista l’11 aprile: Damiano Caruso a caccia del bis

A circa un mese dall’inizio de Giro d’Italia, il Bel Paese scalda i motori ed è pronto ad ospitare altre importanti corse nel proprio territorio. Il prossimo 11 aprile, infatti, prenderà il via il Giro di Sicilia 2023, evento organizzato da organizzato da RCS Sport in collaborazione con la Regione Sicilia; la sua conclusione è prevista il 14 aprile in quel di Giarre, dopo quattro tappe che toccheranno gran parte dell’isola. Parteciperanno alla manifestazione diversi campioni, a partire dal campione della scorsa edizione Damiano Caruso, che andrà a caccia del bis contro avversari del calibro di Alexey Lutsenko, Louis Meintjes, Rafal Majka, Sebastien Reichenbach e George Bennett.

Per quanto riguarda i velocisti, invece, ci saranno Elia Viviani, con la Nazionale Italiana di ciclismo su pista, Mark Cavendish, Juan Sebastian Molano, Matteo Malucelli, Niccolò Bonifazio, Filippo Fiorelli, Jhonatan Restrepo, Felix Engelhardt, Attilio Viviani, Giovanni Lonardi e Davide Persico. Proveranno a conquistare il successo di tappa Vincenzo Albanese, Valerio Conti, Simone Petilli, Davide Gabburo, Alexis Guerin, Walter Calzoni, Simon Pellaud, Tsgabu Grmay e Antonio Nibali.