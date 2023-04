Probabili formazioni Lecce-Napoli: ventinovesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Lecce-Napoli, match della ventinovesima giornata di Serie A 2022/2023. La partita è in programma alle 19:00 di venerdì 7 aprile nella cornice del Via del Mare. Un derby del sud a tutti gli effetti con obiettivi chiaramente diversi. Il Lecce cerca punti per raggiungere la salvezza matematica, il Napoli deve reagire dopo la brutta sconfitta casalinga contro il Milan e per aggiungere un altro tassello al sogno Scudetto. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn.

LECCE – Tornano Umtiti e Maleh dopo il turno di stop. Colombo favorito su Ceesay in attacco. Strefezza e Di Francesco completeranno il tridente offensivo. Hjulmand pronto in mediana.

NAPOLI – Più Simeone di Raspadori senza Osimhen, ancora ai box in chiave Champions. Da valutare anche Olivera, out contro i rossoneri per via di una lombalgia dell’ultim’ora. Poco turn over per Spalletti, probabile che sia azzerato. Il tecnico vuole ripartire forte. L’unico dubbio tra Lozano e Politano.

Le probabili formazioni di Lecce-Napoli

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Maleh; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

Ballottaggi: Gallo 60% – Pezzella 40%, Colombo 55% – Ceesay 45%.

Indisponibili: Dermaku, Pongracic.

Squalificati: Blin

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo; Rrahmani, Kim, M. Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia.

Ballottaggi: Lozano 60% – Politano 40%.

Indisponibili: Bereszynski, Osimhen, Olivera

Squalificati: