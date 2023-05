Giro d’Italia 2023, ventesima tappa Tarvisio-Monte Lussari: la startlist della cronometro

Il Giro d’Italia 2023 si decide oggi con la ventesima e penultima tappa, la cronometro individuale di 18,6 chilometri da Tarvisio al Monte Lussari. Un finale da non perdere, con il duello tra Geraint Thomas, Primoz Roglic e Joao Almeida ancora chiusi in meno di un minuto e chiamati a darsi battaglie su pendenze durissime, a tratti estreme. La prima partenza è fissata per le 10:30, mentre l’ultimo a partire sarà ovviamente la maglia rosa Geraint Thomas alle 17:14. Di seguito l’ordine completo.

1 DALLA VALLE Nicolas ITA COR 11:30:00

2 DAINESE Alberto ITA DSM 11:31:00

3 TORRES BARCELO Albert ESP MOV 11:32:00

4 ARASHIRO Yukiya JPN TBV 11:33:00

5 KRIEGER Alexander GER ADC 11:34:00

6 IACCHI Alessandro ITA COR 11:35:00

7 CAVENDISH Mark GBR AST 11:36:00

8 FIORELLI Filippo ITA GBF 11:37:00

9 RIOU Alan FRA ARK 11:38:00

10 GAVIRIA Fernando COL MOV 11:39:00

11 QUARTERMANN CharlesY GBR COR 11:40:00

12 LIENHARD Fabian SUI GFC 11:41:00

13 HVIDEBERG Jonas Iversby NOR DSM 11:42:00

14 MARIT Arne BEL ICW 11:43:00

15 CONSONNI Simone ITA COF 11:44:00

16 HOOLE Daan NED TFS 11:45:00

17 STEWART Campbell NZL JAY 11:46:00

18 KANTER Max GER MOV 11:47:00

19 MOSCON Gianni ITA AST 11:48:00

20 MAGLI Filippo ITA GBF 11:49:00

21 KONOVALOVAS Ignatas LTU GFC 11:50:00

22 MARKL Niklas GER DSM 11:51:00

23 MILAN Jonathan ITA TBV 11:52:00

24 KONYCHEV Aleksander ITA COR 11:53:00

25 MARCELLUSI Martin ITA GBF 11:54:00

26 VERGAERDE Otto BEL TFS 11:55:00

27 STOJNIC Veljko SRB COR 11:56:00

28 BENEDETTI Cesare POL BOH 11:57:00

29 KIRSCH Alex LUX TFS 11:58:00

30 SEVILLA LOPEZ Diego Pablo ESP EOK 11:59:00

31 POSTLBERGER Lukas AUT JAY 12:00:00

32 WILLIAMS Stephen GBR IPT 12:01:00

33 STEWART Jake GBR GFC 12:02:00

34 GUERNALEC Thibault FRA ARK 12:03:00

35 LEYSEN Senne BEL ADC 12:04:00

36 AFFINI Edoardo ITA TJV 12:05:00

37 DELETTRE Alexandre FRA COF 12:06:00

38 REX Laurenz BEL ICW 12:07:00

39 MULUEBRHAN Henok ERI GBF 12:08:00

40 RIES Michel LUX ARK 12:09:00

41 SBARAGLI Kristian ITA ADC 12:10:00

42 VACEK Karel CZE COR 12:11:00

43 TOUMIRE Hugo FRA COF 12:12:00

44 ACKERMANN Pascal GER UAD 12:13:00

45 BAIS Davide ITA EOK 12:14:00

46 ROJAS Jose’ Joaquin ESP MOV 13:50:00

47 MAESTRI Mirco ITA EOK 13:51:00

48 BOUET Maxime FRA ARK 13:52:00

49 HEPBURN Michael AUS JAY 13:53:00

50 GLOAG Thomas GBR TJV 13:54:00

51 SUTTERLIN Jasha Dimitri GER TBV 13:55:00

52 BAUDIN Alex FRA ACT 13:56:00

53 BERWICK Sebastian AUS IPT 13:57:00

54 MAYRHOFER Marius GER DSM 13:58:00

55 ALBANESE Vincenzo ITA EOK 13:59:00

56 PUCCIO Salvatore ITA IGD 14:00:00

57 MOLARD Rudy FRA GFC 14:01:00

58 GIBBONS Ryan RSA UAD 14:02:00

59 CHAMPION Thomas FRA COF 14:03:00

60 GAVAZZI Francesco ITA EOK 14:04:00

61 PASQUALON Andrea ITA TBV 14:05:00

62 GABBURO Davide ITA GBF 14:06:00

63 MATTHEWS Michael AUS JAY 14:07:00

64 NIELSEN Magnus Cort DEN EFE 14:08:00

65 SWIFT Ben GBR IGD 14:09:00

66 SERRY Pieter BEL SOQ 14:10:00

67 SCARONI Christian ITA AST 14:11:00

68 DOMBROWSKI Joseph Lloyd USA AST 14:12:00

69 RICCITELLO Matthew USA IPT 14:13:00

70 HEALY Ben IRL EFE 14:14:00

71 DENZ Nico GER BOH 14:15:00

72 BARTA William USA MOV 14:16:00

73 BIDARD Francois FRA COF 14:17:00

74 CEPEDA ORTIZ Jefferson ECU EFE 14:18:00

75 PALZER Anton GER BOH 14:19:00

76 BAIS Mattia ITA EOK 14:20:00

77 BETTIOL Alberto ITA EFE 14:21:00

78 MOLLEMA Bauke NED TFS 14:22:00

79 VERONA QUINTANILLA Carlos ESP MOV 14:23:00

80 ROTA Lorenzo ITA ICW 14:24:00

81 OLDANI Stefano ITA ADC 14:25:00

82 PRONSKIY Vadim KAZ AST 14:26:00

83 WARBASSE Larry USA ACT 14:27:00

84 TONELLI Alessandro ITA GBF 14:28:00

85 ZAMBANINI Edoardo ITA TBV 14:29:00

86 JUNGELS Bob LUX BOH 16:05:00

87 DE MARCHI Alessandro ITA JAY 16:06:00

88 DENNIS Rohan AUS TJV 16:07:00

89 PARET-PEINTRE Valentin FRA ACT 16:08:00

90 VINE Jay AUS UAD 16:09:00

91 OOMEN Sam NED TJV 16:10:00

92 FRIGO Marco ITA IPT 16:11:00

93 HESSMANN Michel GER TJV 16:12:00

94 LASTRA MARTINEZ Jonathan ESP COF 16:13:00

95 MCNULTY Brandon USA UAD 16:14:00

96 FORMOLO Davide ITA UAD 16:15:00

97 SKUJINS Toms LAT TFS 16:16:00

98 ULISSI Diego ITA UAD 16:17:00

99 HUYS Laurens BEL ICW 16:18:00

100 VELASCO Simone ITA AST 16:19:00

101 BOUWMAN Koen NED TJV 16:20:00

102 PRODHOMME Nicolas FRA ACT 16:21:00

103 SANCHEZ Luis Leon ESP AST 16:22:00

104 GEE Derek CAN IPT 16:23:00

105 FORTUNATO Lorenzo ITA EOK 16:24:00

106 KONRAD Patrick AUT BOH 16:25:00

107 HAIG Jack Leonard AUS TBV 16:26:00

108 ZANA Filippo ITA JAY 16:27:00

109 BARGUIL Warren FRA ARK 16:28:00

110 ARMIRAIL Bruno FRA GFC 16:29:00

111 KUSS Sepp USA TJV 16:32:00

112 PARET-PEINTRE Aurelien FRA ACT 16:35:00

113 VAN WILDER Ilan BEL SOQ 16:38:00

114 BUITRAGO Santiago COL TBV 16:41:00

115 RUBIO REYES Einer Augusto COL MOV 16:44:00

116 DE PLUS Laurens BEL IGD 16:47:00

117 LEKNESSUND Andreas NOR DSM 16:50:00

118 KAMNA Lennard GER BOH 16:53:00

119 ARENSMAN Thymen NED IGD 16:56:00

120 PINOT Thibaut FRA GFC 16:59:00

121 DUNBAR Edward IRL JAY 17:02:00

122 CARUSO Damiano ITA TBV 17:05:00

123 ALMEIDA Joao Pedro POR UAD 17:08:00

124 ROGLIC Primoz SLO TJV 17:11:00

125 THOMAS Geraint GBR IGD 17:14:00