Giro d’Italia 2023, medico Evenepoel: “Ha dolore, domani sarà difficile per lui”

Il medico della Soudal Quick-Step Toon Cruyt ha parlato a proposito delle condizioni del campione del mondo Remco Evenepoel. Il belga è infatti caduto per ben due volte nel corso della tappa odierna del Giro d’Italia 2023. Ecco le sue parole: “Dopo il primo incidente, le cose sembravano andare bene per Remco e in quel momento è stato un grande sollievo. Il problema è che dopo la seconda caduta ha molto dolore al fianco destro e un ematoma con contrazione dei muscoli e qualche problema all’osso sacro. Se tutto va bene, con un buon massaggio e un trattamento osteopatico seguiti da un buon riposo notturno le cose andranno meglio. Ne sapremo di più giovedì mattina, ma quello che è certo è che la sesta tappa sarà difficile per lui”.