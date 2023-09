Giro dell’Emilia 2023, risultati e classifica: ordine di arrivo, Roglic cala il tris davanti a Pogacar

Risultati, classifica e ordine di arrivo del Giro dell’Emilia 2023, celebre corsa di un giorno emiliana, quest’anno con partenza da Carpi e arrivo a San Luca di Bologna dopo 204 km con 2.800 metri di dislivello e tante salite dopo il primo terzo pianeggiante. Il vincitore dell’edizione numero 106 è Primoz Roglic, protagonista di un vero e proprio capolavoro nei metri finali che gli regala la terza affermazione nel Giro dell’Emilia. Lo sloveno della Jumbo-Visma scatta al momento giusto e fulmina i diretti concorrenti, che non riescono a riprenderlo.

Solo secondo Tadej Pogacar, indiziato numero uno per la vittoria finale, che forse ha aspettato troppo a partire, vanificando così il duro lavoro dell’UAE Team Emirates, costretto a fare l’andamento per lunghi tratti. Completa il podio Simon Yates, che chiude davanti ad Enric Mas. Mastica amaro anche Richard Carapaz, che aveva dato l’impressione di potersi giocare le sue carte, anche perché sembrava uno dei pochi in grado di contenere le accelerazioni di Pogacar. Sorride anche l’Italia, che si gode il piazzamento in top 10 di Giulio Ciccone (ottavo). Di seguito l’ordine di arrivo.

CLASSIFICA GIRO DELL’EMILIA 2023