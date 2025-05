Il Giro d’Italia volge al termine e la classifica generale è stata ribaltata nell’ultima tappa sulle montagne prima della passerella a Roma.

Oggi è andata in scena la penultima tappa del Giro d’Italia 2025, la Verrès-Sestrière (Vialattea), lunga 204 km. Per la prima volta in questa edizione del Giro, la corsa ha superato quota 2000 metri. I corridori hanno affrontato Colle delle Finestre, Cima Coppi di questa edizione, prima di arrivare a Sestrière.

La folla numerosa è rimasta in attesa dei corridori sulla Cima del colle già da stamattina, praticamente dalla partenza a Verres. La gara è stata emozionante dall’inizio alla fine, ma prima dell’arrivo ha regalato momenti indimenticabili agli appassionati questo sport.

Yates vince il giro, delusione per Del Toro: il messicano e Carapaz beffati alla fine

Il gap tra fuggitivi e il resto del gruppo è rimasto importante per tutta la prima parte della gara, fino a picchi di 10 minuti. Alla salita sul Colle delle Finestre, sulle prime rampe, Carapaz ha provato due volte il sorpasso su Del Toro, ma il messicano ha continuato a ruota. Carapaz ha provato lo strappo anche in altre occasioni, ma Del Toro non si è fatto staccare. Nel frattempo, però, Simon Yates ha cominciato ad ingranare.

A 30 km dal traguardo era proprio Yates la maglia rosa virtuale, ma gli altri due non hanno mollato. Del Toro e Carapaz hanno continuato a controllarsi a vicenda, ma questo ha favorito l’ascesa di Yates. Decisivo anche Van Aert, che ha pilotato il britannico alla conquista della maglia rosa e del Giro d’Italia. La sfida infinita degli altri due ha lasciato campo ad uno stanchissimo ed emozionato Simon Yates, che ha avuto la meglio su tutti. A vincere sul traguardo del Sestriere, invece, è stato Harper.