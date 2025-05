Il messicano Isaac Del Toro ha conservato la maglia rosa dopo la decima tappa del Giro d’Italia 2025, vinta dall’olandese Daan Hoole.

L’olandese Daan Hoole (LTK) ha vinto la decima tappa del Giro d’Italia 2025, una cronometro di 28,6 km da Lucca a Pisa. Il messicano Isaac Del Toro (UAD) ha conservato la maglia rosa.

