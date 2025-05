Giro d’Italia, nona tappa: da Gubbio e Siena, scopriamo il percorso, le difficoltà ma anche i grandi favoriti per la vittoria

La nona tappa del Giro d’Italia prenderà ufficialmente il via alle 13. Ci siamo lasciati con la maglia rosa finita sulle spalle di Diego Ulissi, 1466 giorno dopo l’ultima volta per un italiano. Oggi si riparte dall’Umbria con il Giro che attraverserà le campagne di quella regione e della Toscana con arrivo in programma a Siena, in piazza del Campo.

Gli ultimi km di gara ricalcheranno le Strade Bianche. L’ultimo sforzo prima del giorno di riposo che introdurrà all’ultima settimana di gara, quella decisiva, con le Alpi che decideranno la classifica generale finale.

Della tappa odierna, i primi 40 km saranno percorsi in Umbria, in provincia di Perugia: dalla statale 219 alla strada Tiberina Nord fino a raggiungere Umbertide. Da lì in poi si sconfina in Toscana percorrendo la strada regionale 416 nell’aretino per poi raggiungere la strada provinciale 34. Da lì in poi la strada provinciale 31 che porterà i corridori nella provincia senese per poi arrivare al capoluogo.

Qui cinque gli sterrati che aggiungono difficoltà alla tappa da 18a km. Pieve a Salti (8 km), Serravalle (9,3 km), San Martino in Grania (9,3 km), Monteaperti (0,6 km), Colle Pinzuto (2,3 km con pendenze fino al 15%). Prima dell’arrivo in Piazza del Campo, poi, la salita spettacolare di via Santa Caterina, con una pendenza che supera il 10% e a 500 metri tocca punte del 16%.

Giro d’Italia 2025, i favoriti della nona tappa

Tom Pidcock della Q36.5 è il favorito per il successo avendo vinto anche la classica Strade Bianche nel 2023 e chiudendo al secondo posto alle spalle di Pogacar. Non mancano, però, i rivali: da Wout van Aert (Visma Lease a Bike), che vinse le Strade Bianche nel 2020 a Davide Formolo (Movistar), secondo alle spalle di Van Aert nel 2020, punta a disputare una grande tappa.

Grande sfida anche per gli uomini di classifica, da Roglic che ha perso la maglia rosa ma è uno dei grandi favoriti per la vittoria del Giro d’Italia a Juan Ayuso (UAE), fino ad Isaac Del Toro (UAE), Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) e Michael Storer (Tudor).

La nona tappa del Giro d’Italia si potrà vedere in chiaro su Raisport HD canale 58 del digitale terrestre e dalle 14 in poi su Rai 2, con la rete che proseguirà anche con l’analisi dopo l’arrivo. Per chi volesse vederla in streaming, c’è l’opzione Raiplay. Chi è abbonato, può vederla anche su Eurosport 1 e streaming a pagamento su Discovery+, Sky Go, Now e Dazn.