Juventus-Udinese crocevia fondamentale per la corsa all’ultimo posto Champions, con Igor Tudor che dovrebbe puntare su Kolo Muani dal primo minuto al posto di Vlahovic.

Juventus-Udinese è una gara che i bianconeri di Igor Tudor sanno di non poter fallire. Il tecnico croato punterà sulla migliore formazione possibile, a cominciare dalla presenza di Kolo Muani dal primo minuto nel ruolo di centravanti. Alle sue spalle dovrebbero esserci Nico Gonzalez e Yildiz. In panchina Dusan Vlahovic. Out Thuram per squalifica.

Runjaic dovrà fare a meno anche di Bijol in difesa, la cui stagione potrebbe essere terminata in anticipo, che si aggiunge al lungodegente Thauvin. Fuori anche Lucca per squalifica. Davanti la coppia Iker Bravo-Davis chiamata a dare fastidio ai padroni di casa.

Juventus-Udinese, le probabili formazioni

Juventus (3-4-2-1): 29 Di Gregorio, 12 Veiga, 5 Locatelli, 6 Kelly, 2 Alberto, 16 McKennie, 26 Douglas Luiz, 22 Weah, 11 Nico Gonzalez, 10 Yildiz, 20 Kolo Muani. All.: Tudor.

Udinese (3-5-2): 40 Okoye; 31 Kristensen, 27 Kabasele, 28 Solet; 77 Modesto, 8 Lovric, 25 Karlstrom, 5 Payero, 11 Kamara; 21 Iker Bravo, 9 Davis. All.: Runjaic.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta.

Dove vedere Juventus-Udinese

Sarà possibile vedere Juventus-Udinese, così come tutti i match della Serie A Enilive 2024/25, su DAZN in streaming live e on demand. Le due squadre si affrontano per la 37a giornata del campionato stasera, domenica 18 maggio alle 20.45. Telecronaca affidata ad Alberto Santi, commento tecnico di Fabio Bazzani.