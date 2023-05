Giro d’Italia, Napoli pronta a chiedere di ospitare una tappa anche nel 2024

La città di Napoli sta vivendo dei giorni di festa grazie alla conquista dello scudetto e ora si prepara a chiedere di ospitare una tappa del prossimo Giro d’Italia 2024. Ad annunciarlo è stato il sindaco della città metropolitana Gaetano Manfredi durante la presentazione della tappa “Napoli-Napoli” che si terrà giovedì 11 maggio tra il capoluogo partenopeo e l’area vesuviana: “Dopo il successo dello scorso maggio abbiamo voluto che anche per questa edizione 2023 il Giro d’Italia facesse tappa a Napoli, per un’altra splendida occasione di valorizzazione del nostro territorio cittadino e metropolitano che non ha eguali al mondo. Abbiamo trovato la disponibilità dell’organizzazione, che solitamente non ripete per due anni consecutivi le stesse tappe, proprio grazie alla straordinaria riuscita della tappa di Napoli del Giro 2022”.

“Il Giro rappresenta una grande vetrina internazionale per la Città metropolitana di Napoli. La Napoli-Napoli 2022 si è classificata al 3° posto come valore in visibilità tv nel mondo, con dati di audience molto lusinghieri sia per la tv italiana che per i network dei 200 Paesi dei 5 continenti che seguono la Corsa, oltre che in ambito digitale. Tra l’altro con indici di gradimento altissimi. Sappiamo bene che anche queste manifestazioni concorrono a rafforzare il brand Napoli a livello internazionale, e i risultati oggi sono sotto gli occhi di tutti”, ha aggiunto Manfredi.

Giovedì, dunque, sarà aperto il Napoli Open Village a piazza Plebiscito e Giroland all’arrivo alla Rotonda Diaz. All’Open village del Giro saranno installati il podio sul quale avverrà la cerimonia del foglio Firma, il palco animazione e il villaggio commerciale, all’interno del quale ci sarà anche uno stand della Città metropolitana e del Comune di Napoli, che ospiteranno anche l’Università Federico II e la Marina Militare, con showcase e altre performance. In città ci sarà la sfilata cittadina del Trofeo ”Senza Fine”, che sarà assegnata al vincitore finale. Attraverso un percorso, che per l’occasione sarà pedonale e che si snoderà lungo via Cesario Console, via Caracciolo e le strade adiacenti per circa un chilometro e mezzo, si potrà raggiungere l’area dell’arrivo, previsto su via Caracciolo all’altezza della Rotonda Diaz.