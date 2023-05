Deputati del Napoli festeggiano lo scudetto: “Più facile rivincerlo che fare le riforme”

È festa scudetto anche alla Camera, con i deputati che hanno fatto sentire la loro fede nel Napoli, diventato campione d’Italia per la terza volta, con un flash mob a piazza Montecitorio: sono gli esponenti bipartisan del club degli onorevoli tifosi della squadra di Spalletti. Mentre nel Palazzo il premier Giorgia Meloni discuteva con le opposizioni di riforme e presidenzialismo, in un match dal risultato incerto, fuori dall’ingresso principale della Camera, parlamentari ed ex, come il leghista Gianluca Cantalamessa, l’esponente di FDI, Gimmi Cangiano e Gaetano Quagliarello, hanno sventolato bandiere azzurre e fasce tricolore. Sullo scudetto c’è l’accordo bipartisan: nessun distinguo tra maggioranza e opposizione quando a unirti c’è la stessa passione per i colori della squadra del cuore. Poco distante l’imitatore di Bruno Vespa, che spesso si aggira tra i palazzi, ‘indossa’ sulle spalle uno scudetto con il numero tre, applaudito dai presenti. Scatta il brindisi e il coro “Forza Napoli”. Cantalamessa guarda al futuro: ”La prossima volta ci ritroveremo qui per brindare magari alla Champions…”. L’ex ministro delle Riforme del governo Letta Quagliariello si concede una battuta: ‘‘È più facile rivincere lo scudetto e magari, portarsi a casa per la prima volta la Champions, che fare le riforme…”.