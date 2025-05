Il Consiglio di lega di Serie A ha stabilito gli orari di anticipi e posticipi dell’ultima giornata, con focus per le sfide scudetto di Napoli ed Inter

L’indomani la penultima giornata di campionato che non ha deciso la questione scudetto è stato tempo di Consiglio di Lega. Come fare per Napoli-Cagliari e Como-Inter che devono necessariamente giocare in contemporanea? Il vero problema è dettato peraltro dalla possibilità dello spareggio che non avrebbe una data considerata la finale di Champions League in programma sabato 31 maggio.

L’Inter sarà di scena contro il Paris Saint Germain ed aveva chiesto alla Lega di giocare in infrasettimanale per non andare oltre il week end. Il motivo è semplice: una settimana di riposo completa per potersi preparare al meglio in vista della gara di Champions League, peraltro un match di interesse nazionale considerato come i nerazzurri rappresentino l’Italia in Europa.

Trovare una data che andasse bene a tutti, però, è stato decisamente più complesso. Tensioni, infatti, in Lega Calcio per la ricerca di una data che potesse accontentare tutti. Sembra, però, che si sia trovata una soluzione. L’Inter propendeva per giovedì invece le due gare saranno disputate venerdì sera alle 20.45.

Napoli ed Inter in campo di venerdì: lo spareggio al lunedì

Napoli-Cagliari al Maradona e Como-Inter al Sinigaglia, quindi, saranno disputate venerdì alle 20.45. Due sole gare considerato come il Como non abbia più obiettivi da tempo ed il Cagliari ha centrato la salvezza aritmetica proprio ieri. Una decisione, quella del venerdì, che sembra abbia seguito la linea dettata dal presidente partenopeo De Laurentiis.

E la gara per l’eventuale spareggio? Niente Milano ma Roma eventualmente con match in programma lunedì 26 maggio. E le altre gare? Sei i match che dovranno essere disputati in contemporanea, con le squadre in campo per obiettivi comuni: Atalanta-Parma, Empoli-Verona, Lazio-Lecce, Torino-Roma, Udinese-Fiorentina e Venezia-Juventus.

Queste gare saranno disputate tutte domenica sera alle 20.45 mentre Bologna-Genoa e Milan-Monza, gare che vedono le squadre coinvolte senza alcun obiettivo, saranno spalmate nell’arco del week end. Bologna-Genoa sarà disputata sabato alle 18, mentre alle 20.45 si giocherà alle 20.45.