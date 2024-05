Giro d’Italia 2024, settima tappa crono Foligno-Perugia: percorso e altimetria

Il Giro d’Italia 2024 prosegue con la settima tappa. I corridori saranno impegnati nella prima delle due crono della Corsa Rosa, i 40 km da Foligno a Perugia. Sarà una cronometro in piano (primi 34 km) fino ai piedi del capoluogo umbro con salita finale (GPM) fino in centro. Si prevede una corsa molto veloce nella prima parte attraverso Spello, Assisi e Bastia Umbra. Gli ultimi 6 km saranno tutti in salita fino al traguardo. L’ascesa inizierà a Ponte Valleceppi, si passerà per Casaglia e Monteluce per poi chiudere a Perugia. La parte più dura sarà il 1.3 km appena dopo Ponte Valleceppi, con pendenze che toccheranno 16%. La partenza è in programma per le 13.00, l’arrivo dovrebbe essere poco prima delle 14.00.

PERCORSO